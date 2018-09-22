الإثنين.. انطلاق مؤتمر (الهجرة غير الشرعية) في مصر بمشاركة 16 دولة عربية وإفريقية

القاهرة (أ ش أ)

تنطلق بجامعة الدول العربية، بعد غد الإثنين، فعاليات المنتدي الشبابي العربي حول بطالة الشباب والهجرة غير الشرعية تحت عنوان (الهروب إلي المجهول)، بمشاركة 150 شابا وفتاة من 16 دولة عربية وإفريقية.

وينظم المنتدى الاتحاد العربي للشباب والبيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووزارة الشباب والرياضة المصرية والمجلس العربي للمياه، ومشاركة المدير الأقليمي لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة.

وصرح أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة الدكتور ممدوح رشوان بأن المؤتمر - الذي تستمر أعماله حتى 28 سبتمبر الجاري - يعقد برعاية أمين عام الجامعة العربية، الذي وافق على عقد الجلسة الافتتاحية بمقر الجامعة ثم تنقل الفعاليات بعد ذلك إلي المدينة الشبابية بمدينة دمياط الجديدة .

وقال رشوان إن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي بين الشباب العربي بالأخطار الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، ويقام في إطار خطة نشاط الاتحاد لعام 2018، ويشارك في الجلسة الافتتاحية المدير الأقليمي لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة يتحدث خلالها عن جهود المنظمة في مواجهة الهجرة الغير الشرعية وكيفية مواجهتها.

وأضاف أن قضية الهجرة غير الشرعية أصبحت تؤرق العديد من الدول سواء العربية أو الأوربية نتيجة لتزايد حجم الهجرة غير القانونية لدول الاتحاد الأوربي، موضحاً أن أعداد المهاجرين وصلت إلى 1.5 مليون فرد علي الرغم من عدم وجود تقديرات رسمية ومحددة بشأن أعداد المهاجرين غير الشرعين من الدول العربية .

وأشار إلى أن المنتدى سيعمل على تحليل قضية الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها مع التركيز علي دور الشباب في التخفيف من حدة مخاطر القضية والعنف الناتجة عنها بالإضافة إلي أهمية دور المشروعات الصغيرة والمبادرات الشبابية لمواجهة هذه المشكلة من حيث الأسباب وسبل مواجهتها، مشيراً إلى أن المنتدى سيناقش أيضاً أثر الأزمات والكوارث البيئية على الهجرة غير الشرعية، خاصة مشكلة التغيرات المناخية.

ومن المقرر أن يتم على هامش الجلسة الأفتتاحية لمنتدي الشباب العربي حول البطالة والهجرة غير الشرعية توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد والمجلس العربي للمياه بهدف دمج جهود الشباب العربي في قضايا المياه والبيئة وإنشاء شبكة عربية للشباب تهتم بمشكلات البيئة وقضايا المياه في الوطن العربي.

يوقع البروتوكول كل من الدكتور حسين العطفي ممثلاً للمجلس العربي للمياه والدكتور ممدوح رشوان ممثلاًعن الاتحاد العربي للشباب والبيئة.