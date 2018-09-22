مسؤول أمريكي: العقوبات على إيران تؤتي ثمارها شيئًا فشيئًا

كتب – محمد عطايا:

قال محامي ومستشار الرئيس الأمريكي، رودي جولياني، إن العقوبات التي فرضتها بلاده على إيران، تؤتي ثمارها شيئًا فشيئًا.

وأضاف في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الوضع في إيران يتهاوى وهناك مطالب متزايدة بتغيير النظام، مشيرًا إلى أن المسؤولين هناك لم يعدوا يتحكمون في الشارع الإيراني.

واستكمل أن إيران تفعل "الشيء الخاطئ" من خلال اعتماد سياسة العنف ضد مواطنيها والمتظاهرين في بلادها.

وتشمل الحزمة العقوبات التي طبقتها الولايات المتحدة فى السابع من أغسطس الماضي، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، حظر شراء الدولار الأميركى على النظام الإيراني.

كما تَفرض العقوبات الأمريكية قيودًا على قطاع صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة فى البلاد.

وستُمنع طهران أيضا من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وإجراء المعاملات التجارية الهامة التى تعتمد على الريال الإيرانى فى البيع أو الشراء.