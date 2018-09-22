الشرطة العراقية تقتل عنصرين من داعش غربي كركوك

كركوك (د ب أ)

أفاد ضابط كبير في الشرطة العراقية اليوم السبت، بمقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش خلال مطاردة للقوات العراقية لعناصر التنظيم في إحدى قرى قضاء الحويجة غربي كركوك /250كم شمالي بغداد/.

وقال قائد الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك اللواء شاكر كوين في تصريح صحفي: "قامت قوات من الشرطة الاتحادية والحشد العشائري بالاشتباك مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش في قرية اصبيح وبعد مطاردة عناصر التنظيم تمكنت الشرطة من قتل عنصرين من داعش ولاذ باقي الإرهابيين بالفرار".