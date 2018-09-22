أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

الشرطة العراقية تقتل عنصرين من داعش غربي كركوك

08:00 م السبت 22 سبتمبر 2018
الشرطة العراقية تقتل عنصرين من داعش غربي كركوك

الشرطة العراقية

كركوك (د ب أ)

أفاد ضابط كبير في الشرطة العراقية اليوم السبت، بمقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش خلال مطاردة للقوات العراقية لعناصر التنظيم في إحدى قرى قضاء الحويجة غربي كركوك /250كم شمالي بغداد/.

وقال قائد الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك اللواء شاكر كوين في تصريح صحفي: "قامت قوات من الشرطة الاتحادية والحشد العشائري بالاشتباك مع مجموعة من عناصر تنظيم داعش في قرية اصبيح وبعد مطاردة عناصر التنظيم تمكنت الشرطة من قتل عنصرين من داعش ولاذ باقي الإرهابيين بالفرار".

الشرطة العراقية تنظيم داعش مطاردة الإرهاب

الخبر التالى:

مسؤول أمريكي: العقوبات على إيران تؤتي ثمارها شيئًا فشيئًا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان