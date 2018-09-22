الحلبوسي والبارزاني: يجب اختيار حكومة برؤية عراقية

بغداد (أ ش أ)

شدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية والمضي نحو اختيار حكومة قوية برؤية عراقية تخدم جميع العراقيين.

وأكد الحلبوسي والبارزاني عقب لقائهما في أربيل ضرورة استمرار الجهود والحراك السياسي مع جميع الأطراف لأجل تحقيق "الهدف المنشود".

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، أوردته قناة السومرية نيوز الليلة، إن الأخير التقى اليوم في أربيل مسعود بارزاني وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي والجهود والحوارات الجارية للوصول إلى تفاهمات مشتركة تسهم في الإسراع بحسم الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف المكتب أن الحلبوسي التقى أيضا نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان بحث تطورات المشهد السياسي وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل، مشيرا إلي أن الحلبوسي اختتم زيارته بلقاء مسرور بارزاني مستشار مجلس أمن إقليم كردستان.

وأكد الحلبوسي أن توحيد البيت الكردي ضرورة وطنية ستكون لها انعكاسات إيجابية على وضع الحكومة المقبلة وشكل العلاقة بين بغداد وأربيل.

وتشهد الساحة السياسية نشاطا سياسيا مكثفا من قبل الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.