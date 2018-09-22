أردوغان يدعو علماء بلاده المغتربين للعودة

أنقرة (د ب أ)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إطلاق حملة لعودة علماء بلاده المغتربين إلى وطنهم، فضلًا عن إعداد برنامج دولي لكبار الباحثين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم خلال زيارته مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي انطلق أمس الأول الخميس، على أرض مطار اسطنبول الثالث، ويختتم فعالياته غدًا الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

ودعا أردوغان جميع العلماء الأتراك المغتربين، إلى المشاركة في حملة العلم والتكنولوجيا التي أطلقتها تركيا.

وقال إن بإمكان بلاده إنجاح حملة التكنولوجيا الوطنية، من خلال التحول إلى مجتمع منتج للتقنيات.

وأضاف الرئيس التركي: "لا يمكننا أن نضمن حريتنا في أي مجال إذا بقينا فقط في موقع المستهلك للتكنولوجيا".

وأشار أن تركيا أضحت دولة تصنع بإمكاناتها الخاصة 65 بالمئة من احتياجاتها في مجال الصناعات الدفاعية.

وبين وجود 600 مشروع يتعلق بالصناعات الدفاعية جارٍ العمل عليه في تركيا، تشمل الدبابات والمركبات المدرعة والسفن الحربية والغواصات والمقاتلات الجوية والمروحيات وطائرات بدون طيار المزودة بالسلاح، والبنادق ، والأقمار الصناعية وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ وأسلحة الليزر.