غارة أمريكية تقتل 18 مسلحًا من حركة "الشباب" في الصومال

جوهانسبرج (د ب أ)

ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا اليوم السبت، أن 18 مسلحًا من حركة الشباب قتلوا في غارة أمريكية بالصومال.

وتم تنفيذ الضربة الجوية أمس الجمعة، بالتنسيق مع القوات الصومالية، ووقعت على بعد 50 كيلومترًا شمال غربي مدينة كيسمايو الساحلية.

وقُتل اثنان آخران من مقاتلي حركة الشباب في تبادل لإطلاق النار مع القوات الصومالية. وقال البيان انه لم يصب أو يقتل أي من المدنيين.

وقالت الولايات المتحدة إن الضربة كانت "للدفاع عن النفس" بعد أن هاجم مقاتلو حركة الشباب القوات الأمريكية والصومالية. ولم يتم الإبلاغ عن أي قتلى بين من القوات الأمريكية أو الصومالية.

وتشارك القوات الأمريكية مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الوطني الصومالية في عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.