أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

أمير الكويت يعزي في وفاة الرئيس الفيتنامي

06:31 م السبت 22 سبتمبر 2018
أمير الكويت يعزي في وفاة الرئيس الفيتنامي

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الكويت (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى نائبة الرئيس الفيتنامي دانح تي تينة، في وفاة الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية التي بعثها اليوم السبت - عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس فيتنام.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى نائبة الرئيس الفيتنامي.

هذا المحتوى من

صباح الأحمد الجابر الصباح تران داي كوانج الكويت فيتنام دانح تي تينة

الخبر التالى:

ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق عبارة في تنزانيا إلى 209 أشخاص
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان