أمير الكويت يعزي في وفاة الرئيس الفيتنامي

الكويت (أ ش أ)

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى نائبة الرئيس الفيتنامي دانح تي تينة، في وفاة الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية التي بعثها اليوم السبت - عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس فيتنام.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى نائبة الرئيس الفيتنامي.