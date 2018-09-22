مقتل 8 حوثيين وإصابة 6 في اشتباكات مع الجيش اليمني بمأرب

صنعاء (أ ش أ)

أعلن مصدر عسكري يمني، اليوم السبت، مقتل وإصابة 14 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال اشتباكات مع الجيش اليمني في محافظة مأرب.

وقال المصدر وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، إن وحدات من قوات الجيش اليمني، خاضت اشتباكات مع مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب؛ أسفرت عن سقوط 8 قتلى وجرح 6 آخرين، بنيران الجيش الوطني أثناء محاولة تلك العناصر الحوثية التسلل إلى مواقع للجيش في جبهة صرواح.

وأضاف المصدر، أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات وتجمعات متفرقة لميليشيات الحوثي بجبهة صرواح، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوفها.