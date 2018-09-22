مندوب روسيا بالأمم المتحدة: قد نشارك في اجتماع الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا

واشنطن (أ ش أ)

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، إن بلاده ربما تشارك في اجتماع الاتحاد الأوروبي المقبل بشأن سوريا بغية إقناع شركائها الغربيين بالتوقف عما وصفه بـ "ممارساتهم السيئة" ضد دمشق.

ولفت نيبينزيا -في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية- إلى أن الاجتماع سيهدف إلى متابعة مؤتمرات بروكسل بشأن سوريا، والتي كانت توصي رسائلها الرئيسية بالإحجام عن المساعدة في إعادة إعمار سوريا حتى إجراء إصلاحات سياسية هناك.

وأضاف المندوب الروسي -التي جاءت تصريحاته قبيل بدء أسبوع اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- "إذا شاركنا في هذا الاجتماع سنقوم بمحاولة أخرى من أجل إقناع زملائنا بالتخلي عن ممارستهم السيئة".

ويخطط الاتحاد الأوروبي لعقد الاجتماع يوم 26 سبتمبر الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد اجتماع الاتحاد الأوروبي حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" مرتين، كان آخرهما في 24 و25 أبريل في بروكسل، وحضر الاجتماع حينها ممثلون من أكثر من 85 دولة ومنظمة، حيث هدف الاجتماع إلى جمع التمويل من أجل تقديم المساعدة لسكان سوريا ولاجئيها وكذلك مناقشة تطورات الوضع في سوريا والجهود السياسية الرامية لتسوية الأزمة هناك.