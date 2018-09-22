حماس تنتقد إعلان عباس استعداده لإجراء مفاوضات مع إسرائيل

غزة- (د ب أ):

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده لإجراء مفاوضات مع إسرائيل.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم ، في تصريح نشره على صحفته على موقع (فيسبوك) إن "إعلان عباس استعداده لاستئناف المفاوضات، حتى بشكل سري، يؤكد أن هذه القيادة مصرة على مواصلة الطريقة البائسة في التعامل مع الاحتلال".

واعتبر قاسم أن "إجراء المفاوضات بالسر يؤكد أن هناك دائما ما يخفيه عباس عن الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية ، وعلى الاستعداد للتنازل في القضايا الوطنية".

وقال الناطق باسم حماس إن "على قيادة السلطة الفلسطينية أن تنحاز لخيارات الشعب الفلسطيني المتمسك بثوابته، وأن تبادر لتطبيق اتفاق المصالحة، وهي الصيغة الأمثل لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها ما يسمى صفقة القرن" الأمريكية.

وكان عباس أكد أمس الجمعة أنه لم يرفض المفاوضات كما يقول الإسرائيليون، بل كان الرفض دائما من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال عباس ، للصحفيين عقب اجتماعه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في العاصمة باريس "نحن قلنا موقفنا بالنسبة للمفاوضات التي لم نرفضها بالمناسبة، ويقول الإسرائيليون إن الفلسطينيين يرفضون المفاوضات، أنا أتحداهم أن مرة واحدة دعينا لمفاوضات سرية أو علنية في أكثر من دولة ورفضنا، بل كان الرفض دائما من نتنياهو".

وأضاف "أننا مستعدون أن نذهب إلى المفاوضات سرية أو علنية، ويكون الوسيط الرباعية الدولية ودول أخرى، ونحن نرحب بأي دولة أوروبية أو عربية، مع أن العرب يرفضون أن يكونوا وسيطا، ونشكرهم دائما على مواقفهم معنا عبر التاريخ".

يذكر أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ عام 2014