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مفتي السعودية : ثبات الأمن من آثار السياسة الحكيمة للقيادة

02:54 م السبت 22 سبتمبر 2018
مفتي السعودية : ثبات الأمن من آثار السياسة الحكيمة للقيادة

الرياض- (د ب أ):

أكد المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية، منذ أن وَحَّدَها الملك عبدالعزيز تعيش في الأمن والاستقرار والرخاء ورغد العيش، لجميع أبناء هذه البلاد.

وقال آل الشيخ، في كلمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم السبت إن السياسة الحكيمة لقادة هذه البلاد أسهمتْ في ثبات أمر الحكم في البلاد، واستقرار الأحوال والأوضاع فيها، وتحقيق التقدّم والتطوّر والازدهار في كثير من مجالات الحياة".

وأضاف أن "هذه السياسة اكسبت الدولةُ القوةَ والمتانةَ بمرور الأيام؛ اقتصاديًّا وعسكريًّا، وازدهر العلمُ والثقافةُ فيها".

واشاد بـ "النجاحات العسكرية التي حققها جنود المملكة البواسل على الحد الجنوبي، لمساعدة أشقائنا اليمنيين ضد عصابات الحوثيين الخونة الذين يعملون لصالح أجندات معادية ."

هيئة كبار العلماء المفتي العام للسعودية السياسة عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ السعودية

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