سوريا تدين هجوم الأهواز الإيرانية

القاهرة - (مصراوي):

قالت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، اليوم السبت، ان سوريا تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز الإيرانية.

وقال البيان إن "سوريا تعرب عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع إيران وتؤكد مجدداً أن رعاة الإرهاب في المنطقة لن يستطيعوا تحقيق مخططاتهم عبر هذه الجرائم الدنيئة وأن الفشل المحتوم والهزيمة سيكونان مصير هذه المؤامرات".

قامت عناصر مُسلحة، السبت، بتنفيذ هجوم على مراسم الاستعراض العسكري للقوات المُسلحة الإيرانية في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد، الذي يأتي في ذكرى بدء الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الاستعراض العسكري بدأ في جوار قبر الإمام الخميني قائد الثورة الإيرانية، بمشاركة وحدات الجيش المحمولة والحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي.

وفي جنوب غرب البلاد، تسلل 4 مسلحون إلى العرض العسكري في الأهواز وفتحوا النار نحو المراسم ومنصة القادة العسكريين، بحسب وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتسبب الحادث في سقوط 24 قتيلاً حتى الآن، لكن مصادر طبية إيرانية ترجح ارتفاع هذا الرقم لكثرة أعداد المصابين في حالة حرجة، والذين يبلغ عددهم 60 مصابًا، من بينهم أطفال ونساء وصحفيين.