داعش يُعلن مسؤوليته عن هجوم الأهواز الإيرانية

القاهرة – (مصراوي):

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم السب، مسؤوليته عن الهجوم على استعراض عسكري للقوات المُسلحة الأيرانية، في مدينة أهواز الواقعة جنوب غربي إيران، قُرب الحدود العراقية.

ونشرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي، نقلاً عن مصدر امني لم تسمه قائلة "انغماسيون من الدولة الإسلامية يهاجمون تجمعًا للقوات الإيرانية في مدينة الأهواز جنوب إيران أثناء تواجد الرئيس الإيراني لحضور عرض عسكري".

وبدأت القوات المُسلحة الإيرانية باستعراض قدراتها العسكرية، صباح اليوم السبت، بمناسبة بدء "أسبوع الدفاع المقدس" وهو الذكرى السنوية للحرب المفروضة على إيران، بين عامي 1980 و1988.

وبعد ساعات قليلة من بدء المراسم؛ تسلل عددًا من الإرهابيين إلى الموقف الخلفي لمكان إجراء الاستعراض العسكري، وقاموا بإطلاق الرصاص نحو المراسم ومنصة القادة العسكريين، لكنهم لم يتمكنوا من اختراق المراسم لإطلاق النار من مسافة أقرب، بحسب وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتسبب الحادث في سقوط 24 قتيلاً حتى الآن، لكن مصادر طبية إيرانية ترجح ارتفاع هذا الرقم لكثرة أعداد المصابين في حالة حرجة، والذين يبلغ عددهم 60 مصابًا، من بينهم أطفال وساء وصحفيين.