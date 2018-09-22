إيران: ارتفاع عدد ضحايا حادث الأهواز إلى 24 قتيلا و55 مصابًا

القاهرة – (مصراوي):

ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في إيران، السبت، إلى 24 قتيلا، حسبما نقلت وكالة الانباء الإيرانية (إرنا).

ونقلت إرنا عن مصدر مسؤول في مدينة اهواز (جنوب غرب) قوله " ارتفع عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في المدينة إلى 24 شخصا مرجحا أن يرتفع هذا العدد لكون بعض المصابين في حاله حرجة".

وأضاف المصدر أن "الهجوم الإرهابي أدى أيضا إلى إصابة 53 شخصا بمن فيهم الأطفال والنساء والذين نقلوا إلى مختلف المستشفيات في المدينة لتلقي العلاج".

وفتح مسلحون مجهولون النار على عرض عسكري أقيم في منطقة الأهواز جنوبي غرب إيران في ذكرى الحرب العراقية الإيرانية أعوام 1980-1988.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مراسله قوله "بدأ إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض. هناك قتلى ومصابون كثيرون".

وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أنه حدث إطلاق نار أيضا بعد الهجوم أثناء ملاحقة بعض المهاجمين الذين تمكنوا من الفرار.