معلومات عن الحرس الثوري الإيراني

لندن (بي بي سي)

قالت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية إن الهجوم على العرض العسكري بمدينة الأهواز استهدف عرضا عسكريا شارك فيه عسكريون من الحرس الثوري الإيراني.

فما هو الحرس الثوري الإيراني؟

تأسس الحرس الثوري الإيراني في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، بقرار من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وقتها، الامام الخميني.

القائد العام للحرس الثوري الإيراني حاليا، اللواء محمد علي جعفري

ويُقدَّر عدد أفراد الحرس الثوري بنحو 125 ألف عنصر، ولديه قوات أرضية، بالإضافة إلى وحدات بحرية وجوية، ويشرف على أسلحة إيران الاستراتيجية.

مع مرور الوقت تحول الحرس الثوري إلى قوة عسكرية، وسياسية، واقتصادية كبيرة في ايران، وشكل فرقا مهمة تابعة له، أهمها:

البسيج

وتعرف بقوات التعبئة الشعبية، وتضم حوالي 90 ألف رجل وامرأة، ولديها القدرة على حشد حوالي مليون متطوع عند الضرورة.

ومن أولى مهام البسيج التصدي للأنشطة المناهضة للنظام داخل البلاد كما حدث عام 2009.

فيلق القدس

يتولى تنفيذ مهام حساسة في الخارج مثل تقديم الأسلحة والتدريب للجماعات المقربة من إيران مثل حزب الله اللبناني وفصائل شيعية في الحشد الشعبي بالعراق.