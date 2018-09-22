رئيس إيران يتوعد ترامب بمصير صدام حسين: "التاريخ يعيد نفسه"

كتبت- إيمان محمود

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، ممارسات الرئيس العراقي الراحل صدام حُسين تجاه إيران "وانتهاكه للقوانين الدولية" على حد قوله، مؤكدًا "التاريخ يعيد نفسه".

وأكد "سلوك صدام حسين يتكرر والتاريخ يعيد نفسه حيث هناك شخص لا يقيم وزنًا للقوانين الدولية وانتهك اتفاقا دوليا صدق عليه مجلس الأمن الدولي"، في إشارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الإيراني خلال مراسم الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية بمناسبة "أسبوع الدفاع المقدس"، لإحياء ذكرى الحرب التي فرضها صدام حسين على إيران في ثمانينات القرن الماضي.

وقال روحاني، إن صدام انتهك القوانين الدولية واستخدم الأسلحة الكيماوية في الحرب علي إيران وشنّ هجومًا كيماويًا علي أهالي مدينتي سردشت وحلبجه، لكن جرائم نظام صدام البائد لم تقف عند هذا الحد بل إنه لجأ إلى تعذيب الأسري الإيرانيين، واستشهد عدد منهم تحت التعذيب بمن فيهم وزير النفط في تلك الفترة محمد جواد تندكويان".

وأضاف أنه "رغم كل هذه الجرائم التي ارتكبها العراق لم تقف أي قدرة في العالم أو المنظمات الدولية بوجه هذه الجرائم وهذا يعد درسًا مهما لنا"، على حد تعبيره.

وأشار روحاني في حديثه إلى أن "الشعب الإيراني أحبط مخططات أمريكا في المرحلة الأولي من انسحابها من الاتفاق النووي مثلما أفشل مخططات نظام صدام البائد خلال الحرب المفروضة، وذلك عبر مقاومته ووقوفه إلى جانب قوات الجيش والحرس الثوري والتعبئة".

واستطرد "الأمم المتحدة ومجلس الأمن اعتبرا صدام البادئ بالحرب، جميع الدول التي قدّمت الدعم له أعربت عن ندمها واعترفت بجرائمها والنهاية التي لقيها صدام المقبور ستكون بانتظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأكد الرئيس الإيراني على ضرورة الحفاظ على الوحدة والاستعداد للتضحية لتحقيق النصر النهائي.