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    الجيش اللبناني ينقذ 39 سوريا من الغرق

    11:26 ص السبت 22 سبتمبر 2018
    الجيش اللبناني ينقذ 39 سوريا من الغرق

    ارشيفية

    بيروت- (د ب أ):

    أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، انقاذ 39 سوريا وانتشال جثة طفل بعد غرق مركب كان في طريقه إلى قبرص بطريقة غير شرعية .

    وقالت قيادة الجيش، في بيان بثته الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، إنه "لدى توافر معلومات عن تعرض مركب بحري للغرق قبالة شاطئ الشيخ زناد - عكار وعلى ومتنه 39 شخصا من الجنسية السورية كانوا متوجهين إلى قبرص بطريقة غير شرعية، توجهت دورية من القوات البحرية على الفور وعملت على انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإنقاذ الباقين".

    وأشارت إلى أنه تم نقل أربعة أشخاص من الناجين إلى مستشفيات المنطقة، بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني.

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