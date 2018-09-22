محافظ خوزستان: الأوضاع تحت السيطرة وتم القضاء على إرهابيي الاهواز

القاهرة – (مصراوي):

قال محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي، اليوم السبت، جرح وقتل جميع اعضاء المجموعة الإرهابية التي هاجمت الاستعراض العسكري في الاهواز.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن غلام رضا شريعتي قال في تصريح له، إن عدد من الاشخاص قاموا بإطلاق النار على المسؤولين والمواطنين المتواجدين اثناء الاستعراض العسكري للقوات المسلحة.

وأضاف "رغم إطلاق النار مباشرة نحو منصة المسؤولين لكن نتيجة التعامل السريع للقوات الامنية لم يُصب بأذى أي من المسؤولين المتواجدين ومنهم آية الله جزائري ممثل ولي الفقيه في خوزستان وآية الله حيدري ممثل أهالي خوزستان في مجلس خبراء القيادة وحاكم الأهواز وكبار القيادات العسكرية".

ونوّه إلى أن الأوضاع تحت سيطرة القوات الأمنية والعسكرية، مضيفًا، تم القضاء على هذه المجموعة الارهابية بفضل يقظة القوات الأمنية والعسكرية.