الجيش الإيراني: مقتل 3 مسلحين في هجوم العرض العسكري واعتقال الرابع

القاهرة (مصراوي)

قال متحدث باسم الجيش الإيراني إن أربعة مسلحين هاجموا عرضا عسكريا السبت في مدينة الأهواز الأهواز، عاصمة إقليم خوزستان في جنوب غرب إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس.

وأضاف العميد أبو الفضل شكارجي بأن القوات الإيرانية قتلت ثلاثة من المسلحين واعتقلت الرابع.

وأوضح أن الهجوم وقع في التاسعة صباحا بتوقيت إيران في حديقة واقعة خلف المنصة في اوتوستراد "قدس" في الأهواز.

وقال إن "الإرهابيين أطلقوا النار اولا على المواطنين الحاضرين في المراسم ما ادى الى استشهاد واصابة عدد منهم ومن ثم أطلقوا النار على القوات العسكرية المشاركة في العرض العسكري حيث استشهد واصيب عدد منهم."

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية السبت بأن 10 أشخاص قتلوا في الهجوم.

ونقلت الوكالة عن النائب السياسي لحاكم إقليم خوزستان، علي حسين حسين زادة، قوله إن عشرة أشخاص بينهم صحفي قتلوا فيما أصيب 21 اخرين في "هجوم إرهابي أعمي وجبان."

وأضاف المسؤول أن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع حيث أن بعض المصابين حالتهم حرجة.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن حسين زاده إن أربعة متشددين شاركوا في الهجوم، مضيفا أن متشددين قتلا واعتقل الآخران.

جاء الهجوم أثناء احتفال إيران بذكرى ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت من عام 1980 إلى عام 1988. وهناك عروض مماثلة عدة مدن من بينها العاصمة طهران وميناء بندر عباس على الخليج.