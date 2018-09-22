إيران : السعودية تدعم مجموعة منفذة الهجوم على عرض عسكري جنوب غربي البلاد

الأهواز- (د ب ا):

قال المتحدث باسم فيالق الحرس الثوري الإيراني، إن المهاجمين الذين استهدفوا، اليوم السبت،عرضا عسكريا ينتمون إلى "مجموعة إرهابية تدعمها المملكة العربية السعودية"، بحسب وكالة الانباء الإيرانية (إرنا).

واضاف، رمضان شريف "الأفراد الذين أطلقوا النار على الناس والقوات المسلحة أثناء العرض مرتبطون بمجموعة الأهواز التي تغذيها السعودية" في إشارة إلى حركة النضال العربي لتحرير الأحواز الإيرانية المعارضة .

وتابع شريف إن إطلاق النار لم يكن غير مسبوق وهاجمت الجماعة قوافل أولئك الذين يزورون الخطوط الأمامية السابقة لحرب صدام ضد إيران في السنوات الأخيرة.

وذكرت وكالة ارنا "ترددت تقارير أن أربعة او خمسة عناصر من منفذي الحادث الارهابي قتلوا على يد قوات الامن وانفاذ القانون".

كان غلام رضا شريعتي، محافظ خوزستان، قد صرح أن ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم واصيب 20 اخرون في الهجوم الإرهابي الذي استهدف العرض العسكري.

وقال شريعتي، في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إنه أثناء تنفيذ العرض العسكري ، اطلق اشخاص متنكرون في زي الحرس الثوري والباسيج (قوات تعبئة الفقراء والمستضعفين) النار .

وذكر شريعتي" من بين المصابين اطفال ونساء"

واستطرد : "الوضع الآن تحت سيطرة قوات الأمن والامن ويسود الهدوءالمنطقة".

كانت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية قدذكرت في وقت سابق ان عددا من القتلى والجرحي من الحرس الثوري سقطوا في هجوم إرهابي استهدف العرض العسكري .

واضافت أن مجموعة إرهابية تضم عدداً من الاشخاص تسللت الى الموقع الخلفي لمكان اجراء الاستعراض العسكري، وقامت من تلك النقطة بإطلاق الرصاص .

وتفيد المعلومات الاولية بأن الارهابيين استهدفوا في البداية منبر المراسم ووحدات حرس الثورة الاسلامية.

ولاذت المجموعة الارهابية بالفرار عقب اطلاقها النار، وتقوم القوات الامنية في الوقت الراهن بملاحقة عناصر تلك المجموعة الارهابية.

ولم يصب أي من المسؤولين في الحفل بجروح.

غير ان تقارير إعلامية أفادت ،وفقاً لمصادر ، بمقتل أربعة أو خمسة من مرتكبي الهجوم الإرهابي.

ويأتي الاستعراض العسكري بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس، وذكرى شن النظام العراقي "البائد" الحرب على ايران خلال اعوام 1980-1988، بحسب وكالة (إرنا).