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إيران: قتلى وجرحى من الحرس الثوري في هجوم على عرض عسكري بالأهواز

09:44 ص السبت 22 سبتمبر 2018
إيران: قتلى وجرحى من الحرس الثوري في هجوم على عرض عسكري بالأهواز

الحرس الثوري الإيراني

الأهواز(إيران) - (د ب أ):

ذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية، أن عددا من القتلى والجرحي من الحرس الثوري سقطوا في هجوم إرهابي استهدف، اليوم السبت، عرضا عسكريا الأهواز جنوب غربي إيران.

ذكرت الوكالة أن مجموعة إرهابية تضم عددًا من الأشخاص تسللت إلى الموقع الخلفي لمكان إجراء الاستعراض العسكري، وقامت من تلك النقطة بإطلاق الرصاص .

وتفيد المعلومات الأولية بأن الإرهابيين استهدفوا في البداية منبر المراسم ووحدات حرس الثورة الإسلامية كما تشير المعلومات إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى من وحدات حرس الثورة الإسلامية المشاركة في هذه المراسم.

ولاذت المجموعة الإرهابية بالفرار عقب إطلاقها النار، وتقوم القوات الأمنية في الوقت الراهن بملاحقة عناصر تلك المجموعة الإرهابية.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن ما لا يقل عن 20 شخصا، أصيبوا في الهجوم الإرهابي وتم نقلهم إلى المراكز الصحية

ولم يصب أي من المسؤولين في الحفل بجروح، ووفقاً لمصادر، قُتل أربعة أو خمسة من مرتكبي الهجوم الإرهابي.

ويأتي الاستعارض العسكري بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، وذكرى شن النظام العراقي "البائد" الحرب على إيران خلال اعوام 1980-1988، بحسب وكالة (إرنا).

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