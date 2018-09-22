"سرعة الرياح 200 كم في الساعة".. إعصار عنيف يضرب كندا

أوتاوا- أ ش أ:

ألحق إعصار ضرب العاصمة الكندية أوتاوا أضرارا بعشرات المنازل والمباني وأدى إلى انقلاب سيارات وحرمان 130 ألف شخص من الكهرباء.

وبحسب تقديرات الأرصاد الجوية الكندية - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز عربية) - فإن رياحا سرعتها حوالي 200 كيلومتر في الساعة ألحقت أضرارا بعشرات المنازل، وتضررت سيارات واقتلعت أشجار.

ووفقا لشركة الكهرباء في كندا "هيدرو كيبيك" فإن هناك أكثر من 130 ألف شخص في منطقة أوتاوا يعانون من انقطاع كهرباء.