الأمم المتحدة تتبنى قرارا لتعزيز أداء قوات حفظ السلام

نيويورك- أ ش أ:

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا؛ يهدف إلى تشديد رد الأمم المتحدة على سلوك قوات حفظ السلام، وذلك في أعقاب سلسلة إخفاقات من جانب "القبعات الزرق" في حماية المدنيين.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - "أشركنا الدول الرئيسية المساهمة بقوات، في صياغة" النص، مضيفة أن "النص يعكس أفكاركم وانتقاداتكم. إنه قراركم".

وأوضحت هالي، أن هذا القرار يمثل بالنسبة إلى الأمم المتحدة أداة في خدمة السلام ولحماية المدنيين على نحو أفضل.

ومشروع القرار كانت قد تقدمت به الولايات المتحدة بهدف تحسين أداء قوات حفظ السلام، لكنها واجهت مقاومة كبيرة من روسيا التي وجدت أنه قاس تجاه البلدان المساهمة في مهمات حفظ السلام.

ويهدف القرار إلى تعزيز التدابير في حال حصول تقصير، مثل إعادة جنود حفظ السلام إلى أوطانهم واستبدال الوحدات وحجب مدفوعات الأمم المتحدة عن الجنود المتورطين في سلوك سيئ.

وتواجه بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام موجة مسيئة من الادعاءات المتعلقة باعتداءات جنسية والفشل في تقديم المساعدة لمدنيين محاصرين بالعنف، ولا سيما في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.