البشير يكرم سلفاكير ومشار احتفالاً بتوقيع اتفاقية السلام بجنوب السودان

الخرطوم (أ ش أ)

كرم الرئيس السوداني عمر البشير، كلا من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة الجنوبية رياك مشار، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بالقصر الجمهوري بالخرطوم مساء الجمعة، بمناسبة توقيع اتفاقية تنشيط سلام الجنوب.

ومنح البشير، سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، قلادة الشرف، وزعيم المعارضة رياك مشار، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

ومنح البشير، نجمة الإنجاز لكل من وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، ووزير الخارجية الدرديري محمد أحمد، ورئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني، لفريق أول مهندس صلاح عبد الله، وذلك لدورهم وجهودهم في توقيع الاتفاق الجنوبي.