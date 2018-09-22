وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يحذر من مجاعة في اليمن

نيويورك/صنعاء (د ب أ)

حذر مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانة، مساء الجمعة، من "مخاطر حدوث مجاعة وشيكة في اليمن تسفر عن خسارة هائلة في الأرواح".

وقال لوكوك أمام مجلس الأمن الدولي إن "الملايين فقدوا مصادر دخلهم المنتظم بمن فيهم أسر المدرسين والعاملين في المجال الصحي والمياه والصرف الصحي ممن لم يتلقوا رواتب منتظمة منذ عامين".

وتابع " لقد وجدنا حالات يلجأ فيها السكان إلى أكل أوراق الشجر والطوابير أمام محطات الوقود تطول إلى كيلو مترات".

وأوضح "أن تكثيف الاقتتال قرب مدينة الحديدة (غربي اليمن)، بدأ يخنق القناة الوحيدة التي تعتمد عليها الأسواق التجارية في اليمن".

ويحتاج ثلاثة أرباع اليمنيين، أي 22 مليون شخص، إلى شكل من أشكال الحماية والمساعدة، حسب ما أفادت الأمم المتحدة.