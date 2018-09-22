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أبرز التصريحات في 24 ساعة: لم نرفض المفاوضات أبدًا مع إسرائيل

01:30 ص السبت 22 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: لم نرفض المفاوضات أبدًا مع إسرائيل

كتب – محمد عطايا:
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن دولته لم ترفض المفاوضات كما يقول الإسرائيليون، بينما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونان بلاده تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي استمرت وتكثفت خلال الشهور الأخيرة، فيما صرح السفير السعودي لدى روسيا رائد قرملي الجمعة، بأن بلاده تخطط لبحث مسألة إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة محتملة إلى المملكة العربية السعودية قريبًا.

تصريحات الزعماء محمود عباس الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إيمانويل ماكرون السعودية

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