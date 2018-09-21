مبعوث اليمن بالأمم المتحدة: "الحوثي" تسيطر على 70% موارد الدولة

كتب – محمد عطايا:

قال مبعوث اليمن لدى الأمم المتحدة، احمد عوض بن مبارك، إن ميليشيات الحوثي تسيطر على أكثر من 70% من موارد الدولة، بشهادة المنظمات الأممية نفسها.

وأضاف في كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس الأمن في حول اليمن اليوم الجمعة، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه لابد من انهاء المعاناة الإنسانية في الحديدة، وعدم السماح بتهديد أمن وسلامة المدنيين في البحر الأحمر.

وأكد بن مبارك، أن ميليشيات الحوثي تسرق المساعدات الأممية بشهادة المنظمات نفسها، مشيرًا إلى أنها حولت محافظة الحديدة إلى مناطق عسكرية أعاقت حركة المدنيين.

وكان مارك لوكوك مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أكد اليوم الجمعة، أن اليمن يشهد أسوأ انتشار لوباء الكوليرا.

وقال لوكوك أثناء حديثه من نيويورك: "بدأنا نخسر معركتنا ضد المجاعة في اليمن".

وأفاد لوكوك أن الوضع الإنساني ثابت في اليمن برغم كل شيء.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى لإيصال المساعدات إلى 8 ملايين يمني.