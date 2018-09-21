البيت الأبيض: ترامب سيلتقي رئيس تشيلي لبحث "استعادة الديمقراطية في فنزويلا"

واشنطن (أ ش أ)

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي نظيره التشيلي سيباستيان بينيرا ، في وقت لاحق هذا الشهر، في محادثات تهدف إلى "استعادة الديمقراطية في فنزويلا".

ومن المقرر أن يزور الرئيس الشيلي الولايات المتحدة، الأسبوع القادم، لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح البيت الأبيض على موقعه، أن ترامب وبينيرا سوف يناقشان، خلال اجتماعهما المقرر يوم 28 سبتمبر الجاري، الالتزام المشترك بالسياسات الداعمة للنمو ، ومكافحة شبكات الفساد ، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة والأمن الإلكتروني، والجهود المبذولة لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا.

وتأتي هذه الزيارة وسط مخاوف إقليمية من تزايد هجرة الفنزويليين الفارين من الانهيار الاقتصادي في بلادهم ، إلى الدول المجاورة مثل كولومبيا والإكوادور والبرازيل.

يذكر أن بينيرا كان قد أعلن أن بلاده لا تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا في شهر مايو الماضي ، معتبرا أن هذه الانتخابات لا تفي بالمعايير الدنيا للديمقراطية الحقيقية.