وزير المالية التركي: "عهد جديد" في العلاقات مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي

برلين (د ب أ)

وصف وزير المالية التركي بيرات ألبيرق، العلاقات مع ألمانيا بأنها بداية "لعهد جديد" بين بلاده وكل من ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وقال البيرق اليوم الجمعة، خلال زيارة يقوم بها إلى برلين: "لقد تركنا حالة التوتر خلف ظهورنا"، مشيرا إلى أن بإمكان تركيا وألمانيا النظر بكل أمل إلى المستقبل.

وصل البيرق اليوم الجمعة إلى برلين بصحبة وزيري الاقتصاد والطاقة من أجل التحضير لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا الأسبوع المقبل.

البيرق 40 عامًا، هو صهر أردوغان ويعتبر "ولي عهد" له.

التقى البيرق في برلين مع وزير المالية الألماني أولاف شولتس ووزير الاقتصاد بيتر ألتماير وعدد آخر من المسؤولين.

توترت العلاقات بين ألمانيا وتركيا خلال العامين الماضيين لدوافع منها تعدد حالات الاعتقال لمواطنين ألمان في تركيا لأسباب سياسية.

ويرغب الطرفان في الوقت الحالي في استعادة العلاقات الطبيعية ثانية فيما بينهما.