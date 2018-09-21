أمريكا تتوعد بضرب إيران حال تعرض واشنطن لأي هجوم

كتب – محمد عطايا:

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده ستتحرك بشكل فوري لضرب إيران، حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم، مشيرة إلى أنه حتى إذا كان الاعتداء من قبل وكلائهم سترد واشنطن على الفاعل الأساسي.

وأضاف بومبيو في كلمة له، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن إيران تواجه العالم بأسره باعتبارها أكبر دولة راعية للإرهاب.

وكان محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، أعلن أمس، أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسعى للتفاوض على معاهدة جديدة مع طهران في الوقت الذي انتهكت فيه التزاماتها بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.

فيما أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، أمس، أن إيران تتعامل مع العراق كما لو أنه ليس دولة مستقلة، وتعتبرها مجرد نقطة عبور للأسلحة الإيرانية ومنطقة تدريب للوكلاء الإيرانيين. وتسعى إلى إبقاء العراق ضعيفًا اقتصاديًا ومعتمدًا على صادراته رغم ما يمتلكه الأخير الكثير من موارده الخاصة.

وأضافت خلال كلمتها الآن أمام الأمم المتحدة نحن نحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هجمات وكلائه على المنشآت الأمريكية والموظفين الأمريكيين في العراق ولن نتردد في الدفاع بقوة عن حياة الأمريكيين.