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مصر تعزي تنزانيا في ضحايا العبارة الغارقة

08:24 م الجمعة 21 سبتمبر 2018
مصر تعزي تنزانيا في ضحايا العبارة الغارقة

وزارة الخارجية

القاهرة (أ ش أ)

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن خالص التعازي لدولة تنزانيا في ضحايا العبارة الغارقة جنوب بحيرة فيكتوريا، مما أسفر عن وفاة نحو 126 شخصا.

كما أعرب بيان الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدا على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب تنزانيا الشقيق في تلك المحنة.

وأشار البيان إلى ثقة مصر في تجاوز الأشقاء في تنزانيا لهذا الحادث الأليم، منوها بالعلاقات الوطيدة والتاريخية بين مصر وتنزانيا على مستوى قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ودور تنزانيا الرائد على مستوى القارة الأفريقية.

هذا المحتوى من

العبارة الغارقة. وزارة الخارجية تنزانيا بحيرة فيكتوريا

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