بدء التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بأمريكا

واشنطن (د ب أ)

بدأ التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في بعض أجزاء من الولايات المتحدة، مع التركيز الآن على ما إذا كان الجمهوريون سيمكنهم الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن العديد من السباقات للفوز بمقاعد مجلسي الشيوخ والنواب لا تزال متقاربة للغاية.

ويأمل الديمقراطيون المعارضون في تحقيق ما يسمى بـ "الموجة الزرقاء" التي من شأنها أن تقلب السيطرة على واحد على الأقل من مجلسي الكونجرس، ما يمنحهم المزيد من الصلاحيات للتدقيق في سياسات الرئيس دونالد ترامب.

ويقوم الرئيس بانتظام بتنظيم تجمعات تحت شعار"اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" لدعم المرشحين من حزبه الجمهوري، وكان أحدث هذه التجمعات يوم الخميس في لاس فيجاس لدعم المرشحين للكونجرس، ولمنصب حاكم الولاية، وهي نيفادا.

وستجرى انتخابات التجديد النصفي في 6 نوفمبر، لكن ولاية مينيسوتا قد فتحت بالفعل مراكز الاقتراع أمام الناخبين للتصويت مبكرا، كما أن ولاية ساوث داكوتا ستسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم. وسوف تحذو حذوهما عدة ولايات أخرى خلال الأيام القادمة.