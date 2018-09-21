بوتين ورئيس بيلاروس يبحثان حلولًا للمشاكل المشتركة

سوتشي (د ب أ)

بدأ رئيسا روسيا وبيلاروس اليوم الجمعة، جولة جديدة من المباحثات تهدف إلى حل المشاكل المتراكمة بين البلدين الحليفين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية اللقاء مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه قد نشأ نزاع بين البلدين مؤخرا بسبب المواد الغذائية وإمدادات الطاقة.

وذكر لوكاشينكو أن جميع القضايا يمكن أن تحل مع نهاية العام.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية اليوم الجمعة عن لوكاشينكو قوله إن هذه القضايا ليست معقدة"لكنها عسيرة من حيث الاعتبارات المالية".

شارك في المباحثات رئيسا الوزراء في البلدين دميتري مدفيديف، وسيرجي روماس بالإضافة إلى عدد من الوزراء من كلا الجانبين.

زار لوكاشينكو بوتين خلال أغسطس الماضي في موسكو.

وأبرمت روسيا مع بيلاروس صيغة اتحادية فيما بينهما، إلا أن لوكاشينكو الذي يحكم بلاده بقبضة قوية ما مضى يؤكد على استقلالية بلاده منذ بدء الهجمات الروسية على أوكرانيا في 2014.

وترتبط بيلاروس اقتصاديا بسكانها البالغين 5ر9 ملايين نسمة باقتصاد روسيا الجارة الكبيرة ارتباطا وثيقا، إلا أنها كثيرا ما لا تتمكن من سداد قيمة وارداتها من النفط والغاز من روسيا.

وتصدر بيلاروس من جانبها المواد الغذائية بكميات كبيرة إلى روسيا، وأحيانا توصد موسكو الباب أمام هذه الواردات بحجة وجود عيوب صحية بها.