مئات الآلاف يتظاهرون في سوريا تحت شعار "لا دستور لا إعمار حتى إسقاط بشار"

دمشق (د ب أ)

خرج مئات الآلاف من المتظاهرين اليوم الجمعة، في عموم مناطق سيطرة المعارضة في شمال وغرب سوريا، في جمعة حملت شعار "لا دستور ولا إعمار حتى إسقاط بشار".

وقال مصدر في الدفاع المدني في محافظة إدلب شمال غرب سوريا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "خرج مئات الآلاف من المتظاهرين في أكثر من 140 نقطة تظاهر في أغلب مدن وبلدات وقرى محافظات ادلب وريفي حماة وحلب، للمطالبة بإسقاط النظام السوري والافراج عن المعتقلين".

وتابع المصدر أن المتظاهرين يعتبرون النظام السوري هو مصدر الارهاب الذي فتح البلاد أمام الارهابيين، والميليشيات الطائفية التي تقاتل إلى جانبه.

وأكد المصدر "خروج المظاهرات اليوم هو الاعلى في المناطق المحررة، وخاصة في مناطق خطوط التماس والجبهات بعد توقف القصف الجوي".

وأضاف المصدر أن المتظاهرين "شددوا للعالم أجمع أن هذا النظام فاقد للشرعية، مصرين على الحرية والخلاص من النظام وعودة المهجرين إلى أراضيهم، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب".

ورفع المتظاهرون مئات اللافتات التي تطالب برحيل النظام ومحاكمته وبحرية المعتقلين ، ومطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم النظام السوري وروسيا، ومحاسبة المجرمين ضمن المحاكم الدولية.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة للجمعة الرابعة على التوالي خروج مظاهرات تطالب بإسقاط النظام السوري.