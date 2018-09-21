ترامب يشكك في صحة الادعاءات بالاعتداء الجنسي ضد مرشحه لعضوية المحكمة العليا

واشنطن (د ب أ)

بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه يلقي بظلال من الشك على امرأة تتهم مرشحه لعضوية المحكمة العليا بالاعتداء عليها جنسيًا عندما كانا مراهقين، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن "اليسار الراديكالي" يقف وراء هذا الاضطراب.

وينكر القاضي بريت كافانو (مرشح ترامب)، تورطه في الاعتداء الجنسي على الأستاذة الجامعية كريستين بلاسي فورد.

وتهدد هذه المزاعم بعرقلة الترشيح مدى الحياة لعضوية أعلى محكمة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "ليس لدي أدنى شك في أنه لو كان الهجوم على الدكتورة فورد سيئا كما تقول الى هذا الحد، لكان قد تم على الفور توجيه اتهامات لدى السلطات المحلية لإنفاذ القانون سواء من قبلها أو من قبل والديها المحبين لها. لذا، أطلب منها تقديم تلك الوثائق بحيث نستطيع معرفة التاريخ والوقت والمكان! ".

وقال ترامب: "يريد المحامون اليساريون الراديكاليون أن يتدخل مكتب التحقيقات الاتحادي الآن. لماذا لم يتصل أحد بالمكتب قبل 36 عاما؟" مشيرا إلى الشرطة الاتحادية، على الرغم أن مثل هذه القضية كانت ستتعامل معها السلطات المحلية.

وأيد القاضي كانافو مرة أخرى قائلا إنه "رجل جيد، وذو سمعة لا تشوبها شائبة إنه يتعرض "للهجوم".

وغالبا لا يتم الإبلاغ إلا عن حالات قليلة من الاعتداء الجنسي من قبل الضحايا.

وتقول فورد إنها تلقت العديد من التهديدات منذ الكشف علانية عن تعرضها للتحرش، وتريد ضمان سلامتها قبل أن تدلي بشهادتها أمام المشرعين.

وتريد اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أن تستمع لشهادة فورد يوم الاثنين المقبل، على الرغم من أن محامي الأستاذة الجامعية يقول إنها تريد فتح تحقيق بشأن الواقعة قبل أن تظهر موكلته أمام اللجنة.

ويقول الجمهوريون إنه في حال فشل فورد في المثول أمام اللجنة، فإن بإمكانهم المضي قدما في التصويت على أي حال.