الصحافة البريطانية تعتبر أن ماي تعرضت "للاذلال" في قمة سالزبورغ

(أ ف ب):

اعتبرت الصحافة البريطانية، اليوم الجمعة، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعرضت "للاذلال" من قبل القادة الاوروبيين الذين دعوها إلى مراجعة اقتراحاتها حول بريكست خلال قمة غير رسمية عقدت في سالزبورغ بالنمسا.

وعنونت صحيفتا "الجارديان" و"التايمز"، "إذلال" تيريزا ماي ونشرتا صورا لرئيسة الوزراء تبدو معزولة أمام القادة الاوروبيين الذين رفضوا خطتها.

وكتبت صحيفة "التايمز" ان قمة سالزبورغ "أثارت أزمة في الحكومة" مضيفة أن الوزراء قد يرغمون ماي على التخلي عن خطتها التي تطلق عليها اسم "تشيكرز" حول العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين "في خلال أيام".

وتنص الخطة على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة بعد الانفصال (بريكست) المقرر في 29 مارس 2019، وخصوصا إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الاوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي.

وحذرت صحيفة "الجارديان" ايضا من ان "سلطة ماي كرئيسة للوزراء" أصبحت تحت تهديد خطير أيضا.

من جهتها نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" المؤيدة لبريكست صورة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي عرفت عنه على أنه أحد أشد منتقدي ماي على صفحتها الاولى مع تعليق "مفاوضات كارثية تهدد زعامة رئيسة الوزراء قبل مؤتمر المحافظين".

وكتبت ان ماي تواصل ابداء "وجه شجاع" رغم نكستها.

وكتبت صحيفة "ديلي مايل" المؤيدة أيضا لبريكست "ماي الغاضبة: +نحن مستعدون للانسحاب+" على صفحتها الاولى.

وذهبت صحيفة "ذي صان" الشعبية الى حد انتقاد قادة الاتحاد الاوروبي وصورت ماكرون ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك على انهما "رجلا عصابات مستعدان لنصب كمين" لرئيسة الوزراء.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعتبر الخميس في سالزبورغ ان الاقتراحات البريطانية حول بريكست في الشق الاقتصادي "ليست مقبولة بوضعها الحالي" لانها لا تحترم السوق الموحدة.

من جهته قال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك إن اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية حول إطار التعاون الاقتصادي المستقبلي بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا بعد بريكست لن ينجح.

وفي انتظار قمة القادة الاوروبيين في 18 و 19 اكتوبر في بروكسل والتي كانت مقررة أساسا لاغلاق مفاوضات بريكست، ينتظر رئيسة الوزراء تحد آخر في نهاية الشهر وهو مؤتمر حزبها المحافظ حيث سيكون عليها مواجهة غضب مؤيدي بريكست في معسكرها والذين اعتبروا منذ البداية أن خطتها حول بريكست مستاهلة كثيرا حيال الاتحاد الاوروبي.