طوكيو: قمة بين آبي وترامب في نيويورك الأربعاء المقبل

طوكيو - أ ش أ

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعقدان قمة في نيويورك يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف سوجا، في تصريحات نقلتها صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أن زيارة آبي لنيويورك ستكون بمثابة فرصة مجدية للتأكيد على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة ومع بلدان أخرى في التعامل مع التحديات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وستعقد القمة على هامش مشاركة آبي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب الصحيفة التي لفتت إلى أن اليابان كانت تعمل عن كثب مع واشنطن لكبح جماح التطلعات النووية لكوريا الشمالية، إلا أن التجارة يُنظر إليها كتحدٍ للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وهنأ ترامب آبي، أمس الخميس، لفوز الأخير بولاية جديدة لرئاسة الحزب الحاكم في اليابان.