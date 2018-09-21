إيران تنفي طلب روحاني لقاء ترامب على هامش "الجمعية العامة للأمم المتحدة""

طهران - أ ش أ

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم الجمعة، الأنباء التي أفادت بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني طلب لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال قاسمي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، "إننا لم نقدم طلبا للقاء الرئيس الأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مثل هذه المزاعم محاولة لقلب للحقائق.

وكانت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أن الرئيس الأمريكي سيدرس أي طلب للرئيس الإيراني حسن روحاني لعقد لقاء معه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.