الرئيس الفرنسي: الساسة البريطانيون المؤيدون لـ "بريكسيت" كاذبون

(بي بي سي):

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الساسة البريطانيين الذين روجوا للاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والمعروف اختصارا باسم "بريكسيت"، بأنهم "كاذبون" وباعوا أوهاما إلى الشعب البريطاني ورحلوا عن المشهد.

وقال ماكرون إنهم لاذوا بالفرار عقب نتيجة الاستفتاء بسبب عجزهم عن احتواء تداعيات نتيجة الاستفتاء الذي جرى في يونيو 2016.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من شهر مارس آذار المقبل، ويحاول الجانبان التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب، مع عقد قمة حاسمة في منتصف شهر نوفمبر تشرين ثاني المقبل.

وتواجه المفاوضات صعوبات تتعلق بالشق الاقتصادي متمثلا في عضوية المملكة المتحدة حال خروجها في السوق الأوروبية الموحدة، وأيضا في الشق الجغرافي المتعلق بإقليم أيرلندا الشمالية في المملكة، وجمهورية أيرلندا العضوة في الاتحاد.