السعودية وروسيا يشاركان في اجتماع أوبك وشركائها بالجزائر

الجزائر- (د ب أ):

كشف تقرير إخباري، أن 24 دولة منها السعودية وروسيا أكدت مشاركتها في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة للدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركائها من خارجها، المقرر في الجزائر يومي 23 و24 سبتمبر الحالي.

ونقلت القناة الإخبارية الخاصة "النهار"، عن مصدر رسمي لم تسميه قوله، إن 24 دولة أكدت مشاركتها في اجتماع الجزائر، وأن 10 وزراء للطاقة سيشاركون رسميا في الاجتماع.

وأوضح ذات المصدر، أن الأمر يتعلق بوزراء الجزائر، عمان والكونغو والكويت وفنزويلا والإمارات وقطر وأذربيجان وروسيا والسعودية، لافتا أن الاجتماع العاشر للجنة المتابعة بالجزائر استثنائي وسابقة أولى من نوعها من حيث عدد الدول المشاركة.

وسيتم تكريم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من طرف منظمة "أوبك"، نظير نجاح بلاده في تقريب المواقف بين دول الأعضاء.

ويستهدف اجتماع الجزائر، ضبط السوق العالمية للنفط والحفاظ على توازنه، من خلال تقييم توصيات اجتماع فيينا المنعقد في يونيو بفيينا.