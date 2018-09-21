الجيش اليمني يسيطر على معسكر الدفاع الجوي شرق الحديدة

صنعاء - أ ش أ

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، سيطرته على معسكر الدفاع الجوي، شرق الحديدة.

وقال المكتب الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للجيش - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - إن وحدات تابعة له سيطرت على معسكر الدفاع الجوي والمزارع المحيطة به في منطقة كيلو 16 شرق الحديدة.

وأضاف البيان أن قوات الجيش والمقاومة أمّنت مزارع النخيل بمديرية بيت الفقيه بعد معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي جنوب محافظة الحديدة.