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    إيران تنفي طلب عقد لقاء بين روحاني و ترامب في الأمم المتحدة

    11:49 ص الجمعة 21 سبتمبر 2018
    إيران تنفي طلب عقد لقاء بين روحاني و ترامب في الأمم المتحدة

    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    طهران- (د ب ا):

    وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، مايتم تداوله بشأن تقديم طلب من ايران للقاء يجمع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بانه ضجة اعلامية بحتة لها اهدافها الواضحة، مؤكدا بذلك ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتقدم بتاتا باي طلب لعقد اللقاء.

    جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)نشرت اليوم الجمعة ردا على ما نقلته احدي الوكالات عن 'نيكي هيلي' ممثلة الولايات المتحدة في الامم المتحدة في هذا المجال، واصفا تقديم طلب من جانب ايران للقاء الرئيس الامريكي علي هامش اجتماع الجمعية العام للامم المتحدة بانه مضحك ويهدف اثارة الاجواء .

    واوضح قاسمي ان مثل هذه المزاعم ماهي الا قلب للحقائق وان هذه الاساليب باتت معروفة لنا مؤكدا بذلك ان 'ارشيفنا ملئ بمثل هذه الاخبار الزائفة'.

    وعقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في شهر مايو الماضي واعادت فرض عقوبات على طهران، رفض الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي عرضا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمه لعقد محادثات دون شروط مسبقة لتحسين العلاقات بين البلدين.

    إيران ترامب الأمم المتحدة حسن روحاني

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