سيناتورة ديموقراطية تتهم بومبيو بـ"انتهاك القانون" على خلفية شهادته حول اليمن

(أ ف ب):

اتّهمت سيناتورة ديموقراطية، أمس الخميس، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه "انتهك القانون" عندما أكد في شهادته أمام الكونغرس بأنّ السعودية تتخذ "إجراءات ملموسة" لتجنّب استهداف المدنيّين في اليمن.

وكان بومبيو قال الأسبوع الماضي إنّه "شهد" أمام الكونغرس بأنّ السعودية والإمارات، العضوين في التحالف العربي، تتّخذان تدابير لخفض المخاطر على المدنيين في عملياتهما العسكرية في اليمن، وهي خطوة رئيسية لضمان استمرار الدعم الأمريكي للتحالف.

وتأتي هذه الشهادة بعد سلسلة ضربات شنّها التحالف وأدّت إلى مقتل عشرات المدنيين، بينهم العديد من الأطفال.

وأقرّ التحالف في الأوّل من سبتمبر بارتكاب "أخطاء" في ضربة جوية في أغسطس أدّت إلى مقتل 40 طفلاً.

وفي تقريره للكونجرس، أقرّ وزير الخارجية الأمريكي بأنّ الولايات المتحدة "لاحظت وقوع ضحايا بين المدنيين بمعدّلات عالية جداً إلى حدّ بعيد في حملة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".

من جهتها نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس عن مذكّرة سرّية داخلية أنّ إدارات عدّة في وزارة الخارجية الأمريكية نصحت بومبيو بعدم "التصديق" على السلوك الجيد للرياض وأبوظبي.

وقالت السيناتورة الديموقراطية جين شاهين "من الواضح تمامًا أن هذه الشهادة كانت زائفة. والمعلومات عن هذه المذكرة الداخلية تؤكد أن الإدارة انتهكت القانون".

وأضافت "لقد تسببت حملات القصف العشوائي للتحالف بقيادة السعودية في مقتل العديد من المدنيين، وحان الوقت لتحميل التحالف مسؤولية أفعاله".

وقالت شاهين "يجب على الإدارة أن تبدأ فورا في اتخاذ خطوات للامتثال للقانون وتقديم شهادة تعكس الحقائق على أرض الواقع".