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    استراتيجية أمنية جديدة تتيح لأمريكا حرية أكبر في شن الهجمات الإلكترونية والتصدي لها

    10:49 ص الجمعة 21 سبتمبر 2018
    استراتيجية أمنية جديدة تتيح لأمريكا حرية أكبر في شن الهجمات الإلكترونية والتصدي لها

    مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون

    واشنطن- (د ب أ):

    صرح مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون للصحفيين أن بلاده ستكون قادرة على شن هجمات الكترونية وهجمات الكترونية مضادة بشكل أكثر حرية، بموجب استراتيجية أمنية الكترونية جديدة وقعها الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الخميس.

    وبينما كان يحدد إطار التعليمات الخاصة بالاستراتيجية الالكترونية الوطنية، قال بولتون: "أيدينا لم تعد مقيدة، كما كانت في عهد إدارة أوباما".

    وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه على الرغم من أن بولتون لم يكشف عن تفاصيل محددة، يقول مسؤولون إن الاستراتيجية الجديدة "تلغي عملية طويلة لتحقيق إجماع في الرأي داخل الإدارة الأمريكية" قبل السماح بشن هجوم إلكتروني أمريكي.

    وأضاف بولتون أن الولايات المتحدة "ستوفر من خلال هذين الاجراءين الالكترونيين الهجومي والدفاعي.. هياكل للردع ستقلص السلوك الخبيث على الانترنت".

    وحذر من أن الدول التي تنفذ نشاطا خبيثا على الانترنت ضد الولايات المتحدة يتعين أن تتوقع الرد "بشكل هجومي بالاضافة إلى دفاعي".

    وهناك قلق متزايد بشأن احتمال شن هجمات على الانترنت قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي تجرى في نوفمبر المقبل.

    وأضاف بولتون أن الأمريكيين يتعرضون لهجوم يومي على الانترنت.

    أمريكا الهجمات الإلكترونية جون بولتون دونالد ترامب

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