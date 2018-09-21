عمدة مدينة إندونيسية يطلب من كبار موظفيه الصلاة في المسجد أو يواجهون الاقالة

جاكرتا- (د ب أ):

ذكر مسؤول اليوم الجمعة أن عمدة مدينة إندونيسية أمر كبار موظفيه بالصلاة في المسجد وإلا سيتم إقالتهم من مناصبهم أو تخفيض درجاتهم الوظيفية.

وأصدر هارنوجويو، الذي أدى اليمين الدستورية هذا الاسبوع، كعمدة مدينة باليمبانج، عاصمة إقليم سومطرة الجنوبية تلك التعليمات يوم الاربعاء الماضي، في إطار مبادرة يطلق عليها اسم "حركة صلاة الفجر في جماعة".

وقال أبو بلال، وهو مسئول في المكتب الاعلامي للعمدة إن التعليمات تسري على جميع الموظفين الحكوميين، البالغ عددهم 16 ألف في رئاسة البلدية، لكن "عقوبات قاسية" بما فيها تخفيض الدرجة الوظيفية والاقالة ستطبق فقط على حوالي 1600 من المسؤولين الكبار.

وتابع "بالصلاة مع السكان المحليين، يأمل العمدة أن يستمع المسؤولون إلى تطلعات الناس".

ويفضل الكثير من المسلمين في إندونيسيا الذين يؤدون صلاة الفجر القيام بذلك في منازلهم.

وقال أبو بلال ان العمدة نفسه تعهد بزيارة 107 قرى في مختلف أنحاء المدينة، خلال ولايته التي تستمر خمس سنوات والصلاة في مسجد محلي كل صباح.

وإندونيسيا أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان المسلمين، على الرغم من أن الحكومة علمانية بشكل واسع.