إصابة 5أشخاص في اطلاق نار في نيويورك

نيويورك- (د ب ا):

قالت السلطات الامريكية إنه تم اطلاق النار على خمسة اشخاص، بمافي ذلك طفلة 8أعوام، في منزل في منطقة سيراكوز بولاية نيويورك الأمريكية ليلة أمس الخميس.

وقال رئيس الشرطة فرانك فاولر للصحفيين إن السلطات لم تحدد هوية مشتبه به ولا الدافع وراء اطلاق النار،حسبما ذكرت شبكة"إن بي سي "الاخبارية .

وأضاف أنه تم نقل الضحايا الذين تتراوح اعمارهم بين ثمانية وثلاثين عاما إلى المستشفى في حالة مستقرة، متابعا أنه ليس لديه اي معلومات عما إذا كان قد تم اطلاق النار عليهم داخل المنزل أو خارجه.

وجاء الحادث بعد ساعات من قيام امرأة باطلاق النار في مركز رايت إيد في ولاية ميريلاند الأمريكية، ماأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الاشخاص.

يشار إلى أن حوادث اطلاق النار من جانب اشخاص تقع بشكل متكرر في الولايات المتحدة، مما أدى إلى اطلاق دعوات لسن قوانين اكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة .