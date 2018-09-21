الصين تحقق مع رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في شبهات كسب غير مشروع

بكين - (د ب أ):

أعلنت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في الصين اليوم الجمعة أنه تم وضع رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في البلاد قيد التحقيق.

ويشتبه في أن نور بكري ينتهك "القواعد والقوانين التأديبية للحزب الشيوعي الحاكم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، ويعني هذا على الأرجح أنه يجري التحقيق معه بسبب الكسب غير المشروع.

ويشغل بكري 57 عامًا أيضا منصب نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر هيئة تخطيط في الصين. وباعتباره من عرقية الويغور، فهو واحد من أكثر السياسيين الصينيين مرتبة من بين تلك الأقلية العرقية، وهو أيضا حاكم سابق لإقليم شينجيانج المضطرب، في أقصى غرب الصين، وأثارت التقارير الأخيرة عن الاعتقالات الجماعية للويغور في المقاطعة احتجاجًا دوليًا.

وتشن الحكومة الصينية حملة شاملة لمكافحة الفساد في السنوات الأخيرة، تهدف إلى إسقاط رموز الفساد على أرفع مستويات الحزب وكذلك في الرتب البيروقراطية.

وتقول الحكومة إنها حاكمت 1.3 مليون مسؤول منذ تولي الرئيس شي جين بينج السلطة في عام 2012.