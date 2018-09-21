ارتفاع ضحايا معارك الفرات بين "سوريا الديمقراطية وداعش" إلى 180 قتيلا

لندن - (أ ش أ):

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع أعداد قتلى معارك نهر الفرات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي إلى 180 قتيلا.

وقال المرصد - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة- إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 110 من داعش و70 من قوات سوريا الديمقراطية منذ انطلاق عملية تحرير الجيب الأخير الذي يسيطر عليه التنظيم في ريف دير الزور منذ عشرة أيام.

وأضاف أن معارك كر وفر دارت بين الطرفين في محاور القتال الضفة الشرقية لنهر الفرات، بعد تمكن قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على بلدة الباغوز ، وشن التنظيم المزيد من الهجمات لاستعادتها.

في سياق متصل، أوضح المرصد أن مسلحي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) واصلوا عملية تحصين مواقعهم في خط المواجهة مع القوات السورية في منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.