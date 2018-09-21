وفاة رئيس فيتنام "تران داي كوانج" عن 62 عاما

هانوي - (د ب أ):

توفي الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 62 عاما بعد إصابته "بمرض خطير"، حسبما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة إن كوانج توفي في مستشفى 108 العسكري، دون تحديد طبيعة مرضه.

ولطالما أشيع أن كوانج يعاني من حالة صحية سيئة، على الرغم من أن الطبيعة السرية للسياسة الفيتنامية جعلت الوضع الصحي سرا طي الكتمان.

وأدى غياب كوانج بشكل غير مبرر لمدة شهر في أغسطس 2017 إلى زيادة التكهنات بأنه كان يتلقى علاجًا طبيًا لمرض لم يتم الكشف عنه.

ولد كوانج عام 1956، وتدرج في صفوف وزارة الأمن العام الفيتنامية، وهي وكالة أمنية استلهمت بشكل كبير من جهاز الاستخبارات السوفييتي (كي جي بي) ، خلال السبعينيات والثمانينيات.

وتم تعيينه وزيرا للأمن العام في عام 2011، ما جعله المسؤول الأعلى لإنفاذ القانون بحكم الواقع في فيتنام.

وأصبح رئيسًا للدولة، وهو دور شرفي بشكل رئيسي ، في أعقاب مؤتمر الحزب الشيوعي لعام 2016 ، وكان يعمل تحت قيادة الأمين العام للحزب نجوين فو ترونج ، الرئيس الفعلي للحكومة.