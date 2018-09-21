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    مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار بنيويورك

    07:36 ص الجمعة 21 سبتمبر 2018
    مقتل 7 أشخاص في إطلاق نار بنيويورك

    الشرطة الأمريكية

    واشنطن - (أ ش أ):

    أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل سبعة أشخاص بينهم أطفال في إطلاق نار بمدينة سيراكيوز بولاية نيويورك.

    وقال متحدث باسم إدارة الشرطة في مدينة سيراكيوز - وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة - " إن هناك سبع ضحايا سقطوا جراء إطلاق النار في شارع ميدلاند بالمدينة "، مضيفا أن عشرة أعيرة نارية على الأقل أطلقت في الحادثة التي وقعت بوسط مدينة سيراكيوز التي تبعد نحو 402 كيلومتر شمال غربي مدينة نيويورك .

    جدير بالذكر أن ولاية ماريلاند الأمريكية شهدت أمس حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم منفذ الهجوم ؛ حيث فتحت امرأة مسلحة النار في أحد مراكز التوزيع التابعة لسلسلة "رايت إيد" للأدوية في مقاطعة هارفورد الأمريكية بولاية ماريلاند .

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